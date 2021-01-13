Правительство Эстонии уйдет в отставку

Премьер-министр Эстонии, председатель ведущей правящей партии Центра Юри Ратас (Juri Ratas) сообщил, что в среду подаст президенту Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) заявление об отставке, в связи с чем в отставку уходит и все правительство.

"Сегодня утром я отнесу президенту свое заявление об отставке. С моим заявлением нынешняя правительственная коалиция прекращает существование", - заявил Ратас журналистам в среду.

Он отметил, что обнародованные подозрения прокуратуры в коррупции в партии Центра "не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных". В такой ситуации, по его словам, "кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности".

Ратас подчеркнул, что, несмотря на принятую политическую ответственность, как премьер-министр он не принимал злонамеренных или заведомо неправильных решений.

Он сообщил также, связывался с генеральным прокурором и генеральным директором полиции безопасности, которые подтвердили, что у них нет никаких подозрений в отношении лично премьер-министра.

Во вторник полиция безопасности Эстонии предъявила подозрения в коррупции партии Центра как юридическому лицу, а также пяти физическим лицам, в том числе генеральному секретарю партии Центра Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт (EKRE), предпринимателю Хиллару Тедеру (Hillar Teder), а также еще двум лицам, имена которых пока не разглашаются.

Согласно подозрению, бизнесмен Тедер и Корб договорились в прошлом году, что Тедер пожертвует партии перед местными выборами до миллиона евро, в ответ связанная с Тедером фирма Porto Franco получит через созданный министерством экономики и коммуникации фонд KredEx кредит в 40 млн евро.

В третьем квартале прошлого года предприниматель Тедер сделал два пожертвования партии Центра: 1 июля и 9 сентября - по 30 тыс. евро. Совет Kredex обсудил выделение кредита Porto Franco в начале июля, а правительство одобрило этот кредит 3 сентября.

Тедер и Крахт также подозреваются в соглашении об отмывании денег, заключенном с целью сокрытия передачи взятки.