Зеленский не будет реагировать на санкции США в отношении нардепа Дубинского

Президент Украины Владимир Зеленский не будет реагировать на американские санкции против народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский - депутат. И первичная реакция - это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции "Слуга народа". Именно так правильно", - сказал Подоляк в комментарии изданию "Радио Свобода" во вторник.

Как сообщалось, в понедельник Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в выборный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом".

Дубинский отрицает свою связь с народным депутатом Украины Андреем Деркачом.

В депутатской фракции "Слуга народа" намерены изучить ситуацию относительно внесения депутата Дубинского в санкционный список США против физических лиц и организаций Украины за вмешательство в выборы, сказала заместить главы фракции Евгения Кравчук.