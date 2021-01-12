Ткаченко о предложении Степанова продлить карантин: Это станет решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко не поддерживает ранее высказанное в эфире одного из каналов министром здравоохранения Максимом Степановым предложение о продлении карантина после 24 января.

"Хотелось бы увидеть конкретные факты, являющиеся основанием для этого. Иначе это станет решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям, которые, я подчеркиваю, строго соблюдают требования ограничений. Так и в целом ударом по всему малому и среднему бизнесу", - написал Ткаченко в своем телеграм-канале во вторник вечером.

Он отметил, что его министерство не поддержит это решение, если такая дискуссия будет поднята на заседании Кабинета министров.

"Перед тем, как принимать такие решения, хочу спросить у коллеги - не рано с выводами?", - подчеркнул Ткаченко.