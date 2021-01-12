Политика

23:25 12.01.2021

Палата представителей США проголосует по импичменту Трампу

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Палата представителей США проголосует по импичменту Трампу

Палата представителей США, как ожидается, в среду проголосует по проекту резолюции об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу.

Согласно плану, к рассмотрению этого вопроса конгрессмены приступят в 09:00 по местному времени.

Демократы официально внесли на рассмотрение проект резолюции в понедельник, в которой они обвиняют Трампа в "подстрекательстве к мятежу".

"Он поставил под угрозу целостность демократической системы, помешал мирному переходу власти... Он предал доверие к себе как к президенту", - говорится в тексте проекта резолюции.

Как ожидается, до этого, во вторник вечером по местному времени, Палата представителей США рассмотрит проект другой резолюции, в которой содержится призыв к вице-президенту Майку Пенсу воспользоваться 25-ой поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Трампа. У Пенса будет 24 часа для принятия решения, но ожидается, что он не воспользуется этой возможностью. Если же вице-президент даст согласие, рассмотрение вопроса об импичменте будет отложено.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

Ожидается, что демократы в Палате представителей могут успеть объявить импичмент, воспользовавшись ускоренной процедурой. Однако Сенат США, в котором сторонников импичмента - меньше, чем в Палате представителей, либо отклонит предложение об импичменте, либо просто затянет рассмотрение этого вопроса до прихода ко власти следующего президента.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать насилие в контексте происходящего.

Теги: #сша #конгресс #трамп #импичмент
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