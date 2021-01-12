Политика

22:45 12.01.2021

Трамп призывает уважать правоохранителей, пожелал американскому народу мира и исцеления

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Трамп призывает уважать правоохранителей, пожелал американскому народу мира и исцеления

Президент США Дональд Трамп пожелал американскому народу исцеления и мира в условиях тех сложностей, которые переживает и как сама страна, так и весь мир.

"Это был трудный год и очень сложные выборы. Из-за пандемии он стал сложным и для нашей страны, и фактически для каждой страны в мире. Для нашего народа настало время для исцеления, мира и спокойствия", - сказал он, выступая на границе с Мексикой, где он осмотрел недавно построенный участок защитной пограничной стены.

Он также призвал американцев с уважением относиться к сотрудникам правоохранительных органов. "Уважение к правоохранителям - это основа концепции MAGA (англ. сделаем Америку снова великой - ИФ), поскольку мы - народ, следующий закону и порядку. Мы должны поддерживать наших правоохранителей", - сказал он.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Теги: #сша #правопорядок #призыв #трамп
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