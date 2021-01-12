Свобода слова в США под беспрецедентным ударом, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит в своей стране признаки серьезного ограничения свободы слова.

"Свобода слова находится под ударом. Этот удар - сильнее, чем когда бы то ни было", - сказал он в ходе выступления близ границы США с Мексикой.

Ранее в январе основные американские соцсети заблокировали аккаунты Трампа, посчитав, что его публикации могут нести опасность для страны. Сам Трамп в последние месяцы заявлял, что СМИ США сначала необъективно освещали его работу, а потом просто перестали сообщать о ключевых аспектах деятельности его администрации. В начале января Трамп даже подчеркнул, что такое "замалчивание" информации - признак формирования в стране коммунистической формы правления.