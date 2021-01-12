Политика

22:30 12.01.2021

Советники лидеров Нормандской четверки обсудили состояние выполнения соглашений, достигнутых в Париже в декабре 2019 г

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Советники лидеров Нормандской четверки обсудили состояние выполнения соглашений, достигнутых в Париже в декабре 2019 г

Глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе встречи советников лидеров Нормандской четверки, которая состоялась во вторник в Берлине (Германия), обсудил состояние выполнения соглашений, достигнутых лидерами государств во время саммита в Париже в декабре 2019 г, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

"В частности, стороны коснулись всех вопросов повестки дня - от безопасности до гуманитарных. Дискуссия была непростой, но конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдение режима прекращения огня на Донбассе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, украинская делегация акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимость усиления безопасности составляющей договоренностей.

Ермак поблагодарил немецкую сторону за организацию встречи, а также выразил благодарность партнерам из Германии и Франции за поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе.

Также на встрече присутствовала специальный представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию военного конфликта на Донбассе Хайди Грау.

"Сейчас объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников - в пятницу, 22 января", - сообщили в ОП.

Теги: #украина #встреча #нормандия #советники
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