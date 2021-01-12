ООН призвала политических лидеров не побуждать сторонников к насилию

Организация Объединенных Наций призвала политических лидеров, включая США, где недавно проходили беспорядки в Вашингтоне, не побуждать сторонников к насилию.

Также ООН призвала решать все разногласия исключительно конституционным путем.

"Наша позиция универсальная, когда мы говорим о выборах в разных странах мира. Мы призываем политических лидеров не побуждать их сторонников к насилию, а в случае разногласий прибегать к установленным конституцией механизмам", - заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживающие его силы не являются сторонниками насилия во внутренней политике.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

На фоне обстановки в США многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.