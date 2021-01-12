Политика

22:14 12.01.2021

ООН призвала политических лидеров не побуждать сторонников к насилию

2 мин читать
ООН призвала политических лидеров не побуждать сторонников к насилию

Организация Объединенных Наций призвала политических лидеров, включая США, где недавно проходили беспорядки в Вашингтоне, не побуждать сторонников к насилию.

Также ООН призвала решать все разногласия исключительно конституционным путем.

"Наша позиция универсальная, когда мы говорим о выборах в разных странах мира. Мы призываем политических лидеров не побуждать их сторонников к насилию, а в случае разногласий прибегать к установленным конституцией механизмам", - заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживающие его силы не являются сторонниками насилия во внутренней политике.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

На фоне обстановки в США многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.

Теги: #сша #призыв #оон #лидеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:46 12.01.2021
Власти США не поспевают с поставками вакцины от COVID-19 в Нью-Йорк - мэр

Власти США не поспевают с поставками вакцины от COVID-19 в Нью-Йорк - мэр

20:19 12.01.2021
Сенаторов предупредили о планирующемся штурме Капитолия во время инаугурации Байдена

Сенаторов предупредили о планирующемся штурме Капитолия во время инаугурации Байдена

19:47 12.01.2021
Палата представителей США позже во вторник рассмотрит резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа от власти

Палата представителей США позже во вторник рассмотрит резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа от власти

19:19 12.01.2021
США расширят участие в вакцинации от COVID-19, откажутся от резерва вакцин - глава Минздрава

США расширят участие в вакцинации от COVID-19, откажутся от резерва вакцин - глава Минздрава

19:03 12.01.2021
Трамп заявил, что его сторонники не желают насилия в стране

Трамп заявил, что его сторонники не желают насилия в стране

18:01 12.01.2021
Трамп назвал абсолютно нелепой попытку демократов объявить ему импичмент

Трамп назвал абсолютно нелепой попытку демократов объявить ему импичмент

17:34 12.01.2021
Умер один из главных спонсоров Республиканской партии США миллиардер Адельсон

Умер один из главных спонсоров Республиканской партии США миллиардер Адельсон

09:49 12.01.2021
Порошенко поблагодарил американцев за поддержку генерала Назарова

Порошенко поблагодарил американцев за поддержку генерала Назарова

09:01 12.01.2021
Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол Ельченко

Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол Ельченко

07:36 12.01.2021
Трамп утвердил режим ЧС в округе Колумбия - Белый дом

Трамп утвердил режим ЧС в округе Колумбия - Белый дом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Советники лидеров Нормандской четверки обсудили состояние выполнения соглашений, достигнутых в Париже в декабре 2019 г

Шмыгаль и Санду обсудили реализацию совместных проектов и активизацию сотрудничества между Украиной и Молдовой

Глава Офиса президента Украины на встрече в «нормандском формате» сосредоточен на вопросах безопасности - источник

Тимошенко раскритиковала повышение тарифов на жилкомуслуги

Украина и Молдова договорились выйти новый уровень стратегического партнерства - Санду

ПОСЛЕДНЕЕ

Советники лидеров Нормандской четверки обсудили состояние выполнения соглашений, достигнутых в Париже в декабре 2019 г

Разумков и Санду обсудили вопросы защиты территориальной целостности Украины и Молдовы

Шмыгаль и Санду обсудили реализацию совместных проектов и активизацию сотрудничества между Украиной и Молдовой

Глава Офиса президента Украины на встрече в «нормандском формате» сосредоточен на вопросах безопасности - источник

Тимошенко раскритиковала повышение тарифов на жилкомуслуги

Украина и Молдова договорились выйти новый уровень стратегического партнерства - Санду

В группе "Довира" не ожидают смены позиции украинской делегации в ПАСЕ из-за избрания нового руководителя

В "Слуге народа" намерены изучить ситуацию, связанную с внесением Дубинского в санкционный список США

Зеленский выступает за пересечение украинско-молдавской границы по ID-паспортам

Зеленский пригласил Санду на 30-летие независимости Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА