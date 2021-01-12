Политика

20:03 12.01.2021

Разумков и Санду обсудили вопросы защиты территориальной целостности Украины и Молдовы

1 мин читать
Разумков и Санду обсудили вопросы защиты территориальной целостности Украины и Молдовы

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Молдовы Майя Санду обсудили вопросы защиты территориальной целостности и суверенитета двух государств, внедрение системных реформ и перспективы межпарламентского сотрудничества, сообщает сайт украинского парламента во вторник.

"Территориальная целостность и для нашей, и для вашей страны - не просто слова. Это то, за что мы боремся на протяжении многих лет ", - подчеркнул Разумков на встрече с Санду.

Глава украинского парламента отметил, что несмотря на усилия президента Украины Владимира Зеленского, Верховной Рады, международных партнеров, на Донбассе на линии соприкосновения продолжают погибать военнослужащие и мирные граждане Украины.

"Уже седьмой год на востоке Украины идет война. С одной стороны, удалось добиться сокращения количества обстрелов и погибших на фронте. Вместе с тем, вчера у нас случилась первая потеря в этом году. На фронте погиб украинский военнослужащий ", - отметил Разумков.

Стороны также обсудили работу антикоррупционных органов в Украине.

"Не могу сказать, что меня как гражданина устраивает результат работы антикоррупционных органов", - сказал Разумков.

При этом он подчеркнул, что деятельность антикоррупционных органов для многих является сдерживающим фактором. Спикер парламента также проинформировал о шагах Рады для обеспечения эффективной деятельности антикоррупционных органов.

Как сообщалось, Санду находится в Украине с официальным визитом.

Теги: #санду #молдова #разумков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:51 12.01.2021
Шмыгаль и Санду обсудили реализацию совместных проектов и активизацию сотрудничества между Украиной и Молдовой

Шмыгаль и Санду обсудили реализацию совместных проектов и активизацию сотрудничества между Украиной и Молдовой

15:38 12.01.2021
Украина и Молдова договорились выйти новый уровень стратегического партнерства - Санду

Украина и Молдова договорились выйти новый уровень стратегического партнерства - Санду

14:51 12.01.2021
Зеленский выступает за пересечение украинско-молдавской границы по ID-паспортам

Зеленский выступает за пересечение украинско-молдавской границы по ID-паспортам

14:43 12.01.2021
Зеленский пригласил Санду на 30-летие независимости Украины

Зеленский пригласил Санду на 30-летие независимости Украины

14:42 12.01.2021
Зеленский и Санду договорились о поставках украинской электроэнергии в Молдову и Румынию, об увеличении объемов молдавского газа в украинских хранилищах

Зеленский и Санду договорились о поставках украинской электроэнергии в Молдову и Румынию, об увеличении объемов молдавского газа в украинских хранилищах

14:33 12.01.2021
Зеленский и Санду подписали Меморандум по развитию транспортно-транзитного потенциала Украины и Молдовы

Зеленский и Санду подписали Меморандум по развитию транспортно-транзитного потенциала Украины и Молдовы

14:15 12.01.2021
Зеленский и Санду призвали Евросоюз развивать формат сотрудничества "ЕС + 3 ассоциированных партнера"

Зеленский и Санду призвали Евросоюз развивать формат сотрудничества "ЕС + 3 ассоциированных партнера"

14:14 12.01.2021
Зеленский и Санду договорились о развитии регионального сотрудничества с целью вступления в Евросоюз – совместное заявление

Зеленский и Санду договорились о развитии регионального сотрудничества с целью вступления в Евросоюз – совместное заявление

14:13 12.01.2021
Украина и Молдова намерены стать частью инициативы "Триморье" – совместное заявление президентов

Украина и Молдова намерены стать частью инициативы "Триморье" – совместное заявление президентов

14:13 12.01.2021
Зеленский обсудил с Санду строительство автодороги Киев-Кишинев, по которой можно будет проехать за 5 часов

Зеленский обсудил с Санду строительство автодороги Киев-Кишинев, по которой можно будет проехать за 5 часов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль и Санду обсудили реализацию совместных проектов и активизацию сотрудничества между Украиной и Молдовой

Глава Офиса президента Украины на встрече в «нормандском формате» сосредоточен на вопросах безопасности - источник

Тимошенко раскритиковала повышение тарифов на жилкомуслуги

Украина и Молдова договорились выйти новый уровень стратегического партнерства - Санду

В "Слуге народа" намерены изучить ситуацию, связанную с внесением Дубинского в санкционный список США

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Офиса президента Украины на встрече в «нормандском формате» сосредоточен на вопросах безопасности - источник

Трамп назвал абсолютно нелепой попытку демократов объявить ему импичмент

Тимошенко раскритиковала повышение тарифов на жилкомуслуги

В группе "Довира" не ожидают смены позиции украинской делегации в ПАСЕ из-за избрания нового руководителя

В "Слуге народа" намерены изучить ситуацию, связанную с внесением Дубинского в санкционный список США

Молдова безоговорочно поддерживает территориальную целостность Украины – Санду

Зеленский и Санду договорились о создании президентского совета для решения совместных задач Украины и Молдовы

Зеленский: стратегическая цель Украины и Молдовы совпадает – это членство в ЕС

Украина поддерживает территориальную целостность Молдовы в ее международно признанных границах – Зеленский о приднестровском урегулировании

Зеленский выступает за повышенное внимание ЕС к поставкам вакцины от СOVID-19 странам Восточного партнерства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА