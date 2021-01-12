Разумков и Санду обсудили вопросы защиты территориальной целостности Украины и Молдовы

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Молдовы Майя Санду обсудили вопросы защиты территориальной целостности и суверенитета двух государств, внедрение системных реформ и перспективы межпарламентского сотрудничества, сообщает сайт украинского парламента во вторник.

"Территориальная целостность и для нашей, и для вашей страны - не просто слова. Это то, за что мы боремся на протяжении многих лет ", - подчеркнул Разумков на встрече с Санду.

Глава украинского парламента отметил, что несмотря на усилия президента Украины Владимира Зеленского, Верховной Рады, международных партнеров, на Донбассе на линии соприкосновения продолжают погибать военнослужащие и мирные граждане Украины.

"Уже седьмой год на востоке Украины идет война. С одной стороны, удалось добиться сокращения количества обстрелов и погибших на фронте. Вместе с тем, вчера у нас случилась первая потеря в этом году. На фронте погиб украинский военнослужащий ", - отметил Разумков.

Стороны также обсудили работу антикоррупционных органов в Украине.

"Не могу сказать, что меня как гражданина устраивает результат работы антикоррупционных органов", - сказал Разумков.

При этом он подчеркнул, что деятельность антикоррупционных органов для многих является сдерживающим фактором. Спикер парламента также проинформировал о шагах Рады для обеспечения эффективной деятельности антикоррупционных органов.

Как сообщалось, Санду находится в Украине с официальным визитом.