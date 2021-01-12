Политика

18:51 12.01.2021

Шмыгаль и Санду обсудили реализацию совместных проектов и активизацию сотрудничества между Украиной и Молдовой

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Шмыгаль и Санду обсудили реализацию совместных проектов и активизацию сотрудничества между Украиной и Молдовой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с президентом Республики Молдова Майей Санду в Киеве отметил важность восстановления положительной динамики двустороннего сотрудничества между Украиной и Молдовой.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, Шмыгаль подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее возобновить деятельность Совместной межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

"По результатам нашей встречи будет поручено главе Комиссии с украинской стороны, вице-премьер-министру Алексею Резникову начать подготовку к проведению очередного заседания и подготовить повестку дня", - отметил глава правительства.

В свою очередь президент Молдовы подчеркнула, что будет максимально способствовать тесному сотрудничеству в интересах граждан обеих стран.

Также Шмыгаль согласился, что Украине и Молдове следует активизировать процесс подготовки к подписанию Протокола о внесении изменений в соглашение о свободной торговле в части гармонизации правил происхождения товаров в соответствии с Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения. По его словам, Украина рассчитывает, что переговоры делегаций по согласованию проекта Протокола смогут начаться в кратчайшие сроки.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что Украина и Молдова имеют общий товарооборот и бизнес-проекты, которые нужно поддерживать и развивать, в частности, путем открытия новых проектов, в том числе в энергетической сфере.

"Украина и Молдова имеют общие евроинтеграционные стремления, в частности, синхронизацию в 2023 году энергетических систем с европейской континентальной сетью ENTSO-E. Мы также имеем общие вопросы энергетической стабильности и независимости наших стран в части сбалансирования энергорынка и поставки газа", - добавил премьер-министр.

Стороны также обсудили совместные инфраструктурные проекты. В частности, строительство мостового перехода через реку Днестр и дальнейшее строительство через переход современной евромагистрали, улучшение качества работы пунктов пропуска.

Отмечается, что в ходе встречи Шмыгаль рассказал, что Украина ведет активные переговоры с международными партнерами и всемирной инициативе COVAX, чтобы получить дозы вакцин как можно скорее.

"Также есть возможность переговоров с нашими европейскими партнерами по получению вакцины в рамках "Восточного партнерства". Мы готовы совместно продолжать работу с Европейским Союзом по закупке, поставке создания соответствующей инфраструктуры по обеспечению вакцинации наших граждан", - подчеркнул он.

Теги: #шмыгаль #санду #сотрудничество
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