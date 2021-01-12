Глава Офиса президента Украины на встрече в «нормандском формате» сосредоточен на вопросах безопасности - источник

В ходе встречи советников глав- государств – членов Нормандской четверки глава Офиса президента Андрей Ермак сосредоточен на вопросах безопасности, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник, близкий к переговорам.

«Дискуссии идут уже 5-й час, они сложные, но вопросы безопасности для Ермака и делегации – абсолютный приоритет», - сказал собеседник агентства.

По его словам, «делегация работает исключительно в рамках утвержденных «красных линий». Он особо отметил, что эта позиция встречает понимание и поддержку со стороны представителей Германии и Франции.

Встреча советников глав государств «Нормандского формата» проходит во вторник в Берлине.