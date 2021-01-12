Тимошенко раскритиковала повышение тарифов на жилкомуслуги

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала действующую власть в повышении украинских тарифов, приведя в пример результаты государственного аудита НАК "Нафтогаз Украины", который показал, что из государственного предприятия за пределы Украины было незаконно выведено 225 млрд грн.

"Выявленные махинации не получили логического продолжения в виде уголовных дел, а наоборот - позволили топ-менеджерам "Нафтогаза" продвинуться по карьерной лестнице. Как известно, Андрея Коболева назначили в наблюдательный совет еще одной известной компании, а Юрия Витренко поставили исполнять обязанности министра энергетики", – цитирует Тимошенко пресс-служба партии "Батькивщина".

Политик отметила, что доходы от необоснованно завышенных тарифов больше, чем кредиты, которые Украине дает Международный валютный фонд (МВФ). Также она считает, что при новой власти старые коррупционные схемы сохранились и стали еще более доходными.

По мнению Тимошенко, Украина имеет уникальную возможность обеспечивать своих граждан дешевыми энергоносителями благодаря газу собственной добычи и подземным газовым хранилищам, которые позволяют закупать газ летом по самым низким ценам и продавать его по таким же низким ценам в зимний период.