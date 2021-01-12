Политика

15:27 12.01.2021

В группе "Довира" не ожидают смены позиции украинской делегации в ПАСЕ из-за избрания нового руководителя

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В депутатской группе "Довира" рассчитывают, что вопросы сотрудничества Украины с Baltic+, а также темы оккупации Крыма и Донбасса будут и в дальнейшем присутствовать в повестке дня Парламентской ассамблеи Совета Европы независимо от фамилии главы украинской делегации

"Нужно отметить, что работа Елизаветы Ясько в должности руководительницы украинской делегации была достаточно успешной, особенно в вопросах нашего сотрудничества с Baltic+, а темы оккупации Крыма и Донбасса постоянно присутствовали в повестке дня Парламентской ассамблеи Совета Европы. Я надеюсь, что эти наработки будут продолжены, независимо от фамилии главы делегации", – сказала агентству "Интерфакс-Украина" член делегации, народный депутат от группы "Довира" Лариса Билозир во вторник.

При этом она подчеркнула, что Мария Мезенцева, накануне избранная главой украинской делегации в ПАСЕ, еще в качестве ее участницы демонстрировала свою позицию в принципиальных вопросах защиты интересов Украины. Например, со слов Билозир, еще год назад Мезенцева инициировала процедуру обжалования избрания вице-президентом ПАСЕ главы делегации Российской Федерации Петра Толстого, "несмотря на постоянную практику назначать кандидата на эту должность по квотам национальных делегаций".

"Уверена, что в этом политическом сезоне наша делегация совместно с международными партнерами продолжать отстаивать принципы соблюдения законности и международного права всеми странами-членами ПАСЕ", – сказала парламентарий.

Вместе с тем Билозир напомнила, что кандидатура Мезенцевой на должность главы делегации ПАСЕ рассматривалась уже не в первый раз. В частности, в сентябре 2019 она также была среди кандидатов, чтобы возглавить украинскую делегацию.

"Мария Мезенцева хорошо ориентируется в международной политике, и работала с институтами ЕС еще до должности нардепа. Во время первого голосования, и сейчас я поддерживала ее кандидатуру", – добавила Билозир.

Как сообщалось, 11 января члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила необходимость смены руководителя делегации тем, что перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать.

Теги: #пасе #довира
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