Зеленский пригласил Санду на 30-летие независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Молдовы Майю Санду на празднование 30-летия независимости Украины

"Еще раз приглашаю на большой день для нашей страны – 30-летие независимости Украины", - заявил Зеленский во вторник в Киеве после украино-молдавских переговоров.

Он напомнил, что Украина отмечает 30-летие независимости 24 августа 2021 года.

Санду 12 января находится в Украине с официальным визитом - это первый международный визит после избрания ее президентом Молдовы.