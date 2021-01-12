Зеленский и Санду подписали Меморандум по развитию транспортно-транзитного потенциала Украины и Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду подписали Меморандум по развитию транспортно-транзитного потенциала Украины и Республики Молдова, предусматривающий, в частности, строительство автомобильной магистрали между столицами обоих государств, сообщается на сайте главы Украинского государства во вторник.

"Для достижения поставленных целей предусмотрено создание автомобильного транспортного коридора, который соединит Киев и Кишинев. В перспективе этот коридор уменьшит путь между двумя городами до пяти-шести часов, став самым коротким путем из Центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы", - говорится в сообщении.

В рамках Меморандума стороны также декларируют намерения осуществить ряд конкретных шагов, в частности, международно-правовое оформление строительства моста "Ямполь – Косэуць", координация усилий с целью подготовки инвестиционного проекта и разработки технико-экономического обоснования развития пограничной инфраструктуры и подъездных путей на украинско-молдавской государственной границе, а также поиск и привлечение к реализации проекта международных финансовых организаций.

"Целью подписания документа является укрепление сотрудничества между Украиной и Молдовой в сфере развития инфраструктуры, создание новых рабочих мест и эффективное использование транзитного потенциала обеих стран", - отмается в сообщении.

Как сообщалось, Зеленский в своем заявлении для прессы после переговоров с Санду во вторник в Киеве сообщил, что стороны пришли к соглашению, что приоритетными сферами "для совместного экономического импульса" Украины и Молдовы будут сферы энергетики, инфраструктуры и транспорта, в частности, транзита.

"У нас есть амбициозная идея – это строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр, и это сократит путешествие между столицами наших государств до 5 часов. Это также активизация торговли, упрощение транзита, улучшение межчеловеческих контактов – это самое главное",- сказал он.

Санду находится в Украине с официальным визитом.