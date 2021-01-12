Зеленский и Санду призвали Евросоюз развивать формат сотрудничества "ЕС + 3 ассоциированных партнера"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Молдова Майя Санду подтвердили готовность продолжать сотрудничество для укрепления инициативы "Восточное партнерство", особенно в контексте подготовки к Саммиту Восточного партнерства 2021 года.

"Мы считаем необходимым дальнейшее развитие формата сотрудничества "ЕС + 3 ассоциированных партнера" и призываем ЕС углубить диалог по УВЗСТ (Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и ЕС – ИФ) и распространить его на другие аспекты сотрудничества и постепенной отраслевой интеграции, в том числе в сферах юстиции, цифровой экономики, энергетики, транспорта и окружающей среды", - указывается в совместном заявлении президентов по итогам переговоров в Киеве во вторник.