Зеленский и Санду договорились о развитии регионального сотрудничества с целью вступления в Евросоюз – совместное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Молдова Майя Санду подтвердили интерес к углублению сотрудничества между странами для достижения членства в Европейском Союзе.

"Исходя из европейских устремлений Украины и Молдовы и европейского выбора наших народов, подтверждаем интерес к углублению регионального сотрудничества для реализации стратегических целей наших государств относительно полноправного членства в Европейском Союзе, в том числе путем имплементации Соглашений об ассоциации с ЕС", - указывается в совместном заявлении президентов по итогам переговоров в Киеве во вторник.