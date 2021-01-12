Зеленский обсудил с Санду строительство автодороги Киев-Кишинев, по которой можно будет проехать за 5 часов

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Молдовы Майей Санду вопрос строительства автомобильной магистрали, которая соединит столицы государств, а также нового трансграничного моста через Днестр.

"У нас есть амбициозная идея – это строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр, и это сократит путешествие между столицами наших государств до 5 часов. Это также активизация торговли, упрощение транзита, улучшение межчеловеческих контактов – это самое главное",- сказал Зеленский в своем заявлении для прессы после переговоров с Санду во вторник в Киеве.