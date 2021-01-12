Политика

14:11 12.01.2021

Молдова безоговорочно поддерживает территориальную целостность Украины – Санду

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Молдова безоговорочно поддерживает территориальную целостность Украины – Санду

Молдова решительно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, заявила президент Молдовы Майя Санду в ходе официального визита в Украину.

"Хотела бы подчеркнуть еще раз, что Республика Молдова решительно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказала Санду на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве во вторник.

Президент Молдовы рассказала, что они с президентом Зеленским основательно обсудили вопрос безопасности. "Мы сосредоточились на вызовах и угрозах, которые влияют как на национальную, так и на региональную безопасность. Стабильность и безопасности Украины и Республики Молдова являются жизненно важными для обоих государств. В этом контексте мы снова подтвердили нашу взаимную и твердую поддержку мирному решению конфликтов, основанном на уважении суверенитета и территориальной целостности наших государств в пределах международно признанных границ", - подчеркнула она.

Санду отметила искренность дискуссий с президентом Украины и взаимную открытость к выслушиванию и пониманию высказанных позиций и аргументов.

"Убеждена что такой постоянный диалог, который мы договорились установить сегодня, отвечает национальным интересам обеих стран", - добавила глава государства.

Кроме того, Санду подтвердила приглашение президенту Зеленскому осуществить официальный визит в Молдову. "Надеюсь увидеться с вами, господин президент, снова в ближайшее время в Кишиневе", - сказала она.

Теги: #крым #молдова #санду
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