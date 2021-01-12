Зеленский и Санду договорились о создании президентского совета для решения совместных задач Украины и Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достигнутых с президентом Молдовы Майей Санду договоренностях о создании президентского совета по решению задач двусторонней повестки дня.

"Вместе с госпожой президентом, госпожой Санду и ее командой мы затронули комплекс вопросов украинско-молдавских отношений. Это, в частности, совместное намерение возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным и самое главное – сделать его результативным. Для этого мы договорились создать президентский совет, в рамках которого будем форматировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня", - сказал Зеленский в заявлении для прессы после переговоров с Санду во вторник в Киеве.

По его словам, стороны пришли к соглашению, что приоритетными сферами "для совместного экономического импульса" Украины и Молдовы будут энергетика, инфраструктура и транспорт, в частности транзит.

"У нас есть амбициозная идея – строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного постового перехода через Днестр, что сократит путешествие между столицами наших государств до пяти часов. Это также активизация торговли, упрощение транзита, улучшение межчеловеческих контактов – это самое главное",- добавил Зеленский.

В совместном заявлении глав государств, опубликованном на сайте президента Украины, отмечается: "Президенты Украины и Республики Молдова решили создать президентский совет как новый постоянно действующий формат диалога высокого уровня и механизм координации и мониторинга реализации актуальных задач сотрудничества".