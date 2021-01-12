Зеленский выступает за повышенное внимание ЕС к поставкам вакцины от СOVID-19 странам Восточного партнерства

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Молдовы Майей Санду вопрос получения вакцины от COVID-19 и выступил за то, чтобы Европейский Союз уделял больше внимания поставкам вакцины странам "Восточного партнерства", в число которых входят Украина и Молдова.

"Поскольку сегодня для всех стран инициативы ЕС "Восточное партнерство", в частности, президента Молдовы, является крайне важным получение вакцин, мы подробно обсудили этот вопрос с госпожой Санду. Считаю, что странам "Восточного партнерства" должно уделяться повышенное внимание государствами Европейского Союза в вопросах совместных процедур закупки и ускоренной поставки вакцин", - сказал Зеленский в своем заявлении для прессы после переговоров с Санду в Киеве во вторник.