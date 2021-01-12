Политика

13:28 12.01.2021

В ОПЗЖ поддержали избрание нового главы украинской делегации в ПАСЕ для ее полноценной работы

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В ОПЗЖ поддержали избрание нового главы украинской делегации в ПАСЕ для ее полноценной работы

Депутатская фракция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) поддержала избрание нового главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы с целью обеспечения ее полноценной работы в единой команде с министром иностранных дел и Офисом президента Украины, заявила член делегации, народный депутат от ОПЗЖ Юлия Левочкина

"Избрание нового главы украинской делегации в ПАСЕ – это решение большинства, которое было принято на совещании фракции "Слуга народа". Глава делегации должен работать в единой команде с министром иностранных дел и Офисом президента, поэтому всегда кандидат на должность главы – кандидатура большинства", – сказала Левочкина в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Это нормальная практика. В начале каденции фракция "Слуга народа" выдвинула кандидатуру Елизаветы Ясько, и мы ее поддержали. Сейчас была предложена кандидатура Марии Мезенцевой. Для полноценной работы украинской делегации в ПАСЕ мы поддержали новую кандидатуру", - добавила она.

Как сообщалось, в понедельник, 11 января, члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила необходимость смены руководителя делегации тем, что перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать.

Теги: #пасе #опзж
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