Политика

13:17 12.01.2021

Замена главы украинской делегации в ПАСЕ выглядит как конфликт внутри "Слуги народа", считают в "Евросолидарности"

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Замена главы украинской делегации в ПАСЕ выглядит как конфликт внутри "Слуги народа", считают в "Евросолидарности"

Замена главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) без обсуждения отчета бывшего руководителя о проделанной за полтора года работе выглядит как личностный конфликт внутри депутатской фракции "Слуга народа", считает член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Наша фракция не поддержала это решение, потому что это некая борьба внутри фракции "Слуга народа". Тем более, еще одним поводом точно не принимать участия в этом является то, что когда группе от "Слуги народа" не хватало голосов (за смену руководителя делегации – ИФ), им помогла ОПЗЖ. Кроме того, это все происходило в достаточно странной форме: до вчерашнего утра многие коллеги даже не знали, что этот вопрос будет поставлен (в повестку дня заседания делегации – ИФ), и все это происходило во время онлайн-заседания… Что мешало несколькими неделями ранее, в конце декабря, когда все мы были в Раде, обсудить этот вопрос?", – сказал Гончаренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"По моему мнению, должен был быть заслушан отчет главы делегации о работе, проведённой за 1,5 года. Ничего подобного сделано не было. Если что-то не правильно и есть проблемы в работе делегации, а коллеги ссылались именно на это, то мы должны были их определить, и тогда было бы понятно, что мы поменяем к лучшему. Иначе это все выглядит как личностный конфликт внутри "Слуги народа", - добавил парламентарий.

Вместе с тем он отметил, что не имеет никаких претензий к Марии Мезенцевой как к новому руководителю украинской делегации в ПАСЕ. Гончаренко также напомнил, что полтора года назад, когда выбор в этом кадровом вопросе стоял между кандидатурами Мезенцевой и Ясько, он поддерживал именно Мезенцеву.

"Тогда мы, представители других фракций, говорили, что госпожа Мезенцева имеет хотя бы определенный опыт работы в Совете Европы, поскольку она там стажировалась. Госпожа Ясько такого опыта не имела вообще. И мы обращали на это внимание", – объяснил Гончаренко.

Как сообщалось, в понедельник, 11 января, члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель группы "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила необходимость смены руководителя делегации тем, что перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать.

Теги: #пасе #гончаренко #евросолидарность
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