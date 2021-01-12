В группе "За майбутне" отмечают профессиональные качества Мезенцевой, которая возглавила украинскую делегацию в ПАСЕ

В депутатской группе "За майбутне" поддержали кандидатуру Марии Мезенцевой на должность главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, потому что считают ее наиболее профессиональным политиком и дипломатом из всех представителей фракции "Слуги народа", вошедших в состав делегации.

"При всем уважении ко всем членам, которые представляют фракцию "Слуга народа", наиболее профессиональным является как раз Мария Мезенцева. Поэтому и год назад, и вчера я также поддержал ее кандидатуру (на пост главы делегации Украины в ПАСЕ – ИФ)", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" член делегации, представитель группы "За майбутне" Дмитрий Лубинец во вторник.

Он также обратил внимание и на то, что у Мезенцевой есть опыт непосредственного сотрудничества с европарламентариями.

"Почему я лично проголосовал за Марию Мезенцеву? Еще год назад, когда мы избирали главу делегации, во время первого заседания, я агитировал и предлагал именно Мезенцеву как руководителя нашей делегации. Мы познакомились в 2015 году, когда я как депутат восьмого созыва Верховной Рады, находился в рабочей поездке и у меня было несколько встреч с депутатами Европарламента. Именно там я и познакомился с Марией, она работала ассистентом одного из евродепутатов и не просто помогала организовывать эти встречи, а я видел, насколько профессионально, четко и слаженно она это делала", – уточнил Лубинец.

При этом политик подчеркнул, что определять руководителя делегации и нести ответственность за данное решение должна фракции "Слуга народа", которая в действующем созыве Верховной Рады является монобольшинством.

В то же время Лубинец не владеет информацией о том, почему у фракции "Слуга народа" возникло желание сменить руководителя украинской делегации в ПАСЕ.

На вопрос, какими при этом были аргументы "Слуги народа" касательно необходимости переизбрания главы делегации, Лубинец отметил, что "есть очень много вопросов о подготовке нашей делегации к сессии ПАСЕ, об участии в разных комитетах и вся ответственность возлагается на руководителя".

Вместе с тем парламентарий выразил несогласие с заявлением экс-руководителя делегации Елизаветы Ясько, опубликованным на ее странице в Facebook, в котором она высказалась о некоем "откровенном преклонении перед российской повесткой дня страны-агрессора".

"Я не совсем понял пост Елизаветы Ясько о том, что будто есть какой-то российский след, и это якобы связанно с тем, что кто-то не дает возможности защищать проевропейский, евроатлантический выбор Украины. Этого вообще никто не обсуждал. И, зная Мезенцеву, могу сказать, что ничего в этом векторе точно не произойдёт", – добавил Лубинец.

Как сообщалось, 11 января члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила необходимость смены руководителя делегации тем, что перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать.