Замглавы администрации президента РФ прилетел в Берлин на переговоры в "нормандском формате"

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак во вторник прилетел в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата", сообщил журналистам представитель посольства России в ФРГ.

"Предметом встречи представителей стран "нормандской четверки" станет обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулированию конфликта", - сообщили в ведомстве.