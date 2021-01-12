Политика

12:08 12.01.2021

Замглавы администрации президента РФ прилетел в Берлин на переговоры в "нормандском формате"

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Замглавы администрации президента РФ прилетел в Берлин на переговоры в "нормандском формате"

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак во вторник прилетел в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата", сообщил журналистам представитель посольства России в ФРГ.

"Предметом встречи представителей стран "нормандской четверки" станет обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулированию конфликта", - сообщили в ведомстве.

Теги: #козак #нормандский_формат #берлин
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