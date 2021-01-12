Политика

10:35 12.01.2021

Кулеба: В ближайшие дни увидим, какой будет динамика дальнейшего процесса по Донбассу

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Кулеба: В ближайшие дни увидим, какой будет динамика дальнейшего процесса по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в ближайшие дни станет ясно, настроен ли Кремль на решение вопроса относительно окончания войны между РФ и Украиной на Донбассе.

"Ближайшие дни будут важными, потому что, кроме визита молдавской коллеги президента Зеленского (президента Молдовы Майи Санду в Украину – ИФ), на разных дипломатических уровнях сейчас будут происходить процессы, которые покажут, что Россия действительно готова к разговору в начале нового года, и какой будет динамика дальнейшего процесса", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1" во вторник.

"Потому буквально со дня на день мы узнаем настроения в Кремле, и увидим, настроены ли они все-таки говорить и решать вопрос, или говорить и заговаривать вопрос", - добавил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что Украина всегда готова к решению вопроса окончания войны на Донбассе.

Источник: https://1plus1.video/tvguide/1plus1/online

Теги: #кулеба #донбасс #мид
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