Глава делегации Украины в ПАСЕ была заменена в связи изменением стратегического подхода – нардеп Кравчук

Перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать, заявила народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Нам нужно будет не только акцентировать на том, кто враг, но и заботиться о том, чего хочет друг. Это определенная смена парадигмы делегации, изменение стратегического подхода, поэтому мы коллективно решили, что реализовать эту новую стратегию мы делегацией поручим Марии Мезенцевой, как человеку, которого уже хорошо знают и в ПАСЕ, и в других делегациях и дипломатических кругах, с которыми она активно взаимодействовала еще до парламента, занимаясь международной деятельностью", - написала Кравчук в соцсети Facebook, комментируя избрание нового главы украинской делегации в ПАСЕ.

Она подчеркнула, что предыдущая глава делегации Елизавета Ясько (фракция "Слуга народа") остается важным членом делегации и продолжит работу наравне с остальными членами.

"В частности, мы не сомневаемся, что Лиза продолжит ту титаническую работу над консолидацией усилий с нашими союзниками с Baltic + и другими партнерами", - сообщила Кравчук.

Кандидатом на пост вице-президента ПАСЕ избран Александр Мережко.

Сама Ясько, в свою очередь, заявила, что была отстранена от должности главы делегации в связи с идеологическими разногласиями внутри делегации.

"Меня сняли с должности главы украинской делегации в ПАСЕ. К сожалению, это сделали некоторые коллеги из "Слуги народа" вместе с ОПЗЖ. У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из "Слуги народа", которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимыми с моими идеалами и убеждениями", - написала Ясько в соцсети Facebook.

"Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед российским повесткой дня страны-агрессора", - добавила она.

Как сообщалось, в понедельник, 11 января, члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.