Порошенко поблагодарил американцев за поддержку генерала Назарова

Пятый президент Украины (2014-2020), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поблагодарил экс-послов США, американских военных и экспертов за поддержку украинского генерала Виктора Назарова, приговоренного в 2017 году к 7 годам лишения свободы в деле о катастрофе военно-транспортного самолета Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76 летом 2014 года.

"Искренне благодарен американским друзьям и союзникам за публичную поддержку генерала Назарова, который стал жертвой предвзятого правосудия в Украине", - написал Порошенко в Facebook.

По его словам, украинская власть "должна сделать все возможное для восстановления справедливости по делу генерала Назарова и не словом, а действиями воплощать лучшие западные стандарты военного правосудия". "Я полностью разделяю позицию, что в условиях российской агрессии очень важно укреплять боевой дух, решимость и патриотизм украинского войска, защищать наших смелых командиров, укреплять их авторитет", - считает политик.

Порошенко также подчеркнул, что перекладывание ответственности в этом деле на украинского генерала – "это российский сценарий", подыгрывать которому безответственно и опасно для национальных интересов Украины. "Ответственность за российский преступление переведены на украинского генерала. Идеальный вариант для агрессора. А вагнеровцев, среди которых были и те, кто непосредственно причастен к сбиванию самолетов, российские "кроты" в Офисе президента Украины вернули Путину (президент РФ Владимир Путин – ИФ)… Человеческие жизни превыше всего, это бесспорно. Но дело Назарова - это прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности страны", - отметил он.

Как сообщается на сайте "Европейской солидарности", лидер политсилы ранее неоднократно подчеркивал, что предвзятое преследования со стороны властей украинских военных, ветеранов АТО и волонтеров будет иметь далеко идущие последствия для обороноспособности страны.

Как сообщалось, 11 января было обнародовано совместное заявление, которое подписали экс-послы США, авторитетные американские генералы и эксперты. Они призвали украинское руководство пересмотреть решение о наказании генерала Виктора Назарова. Среди 16 подписантов документа - генерал в отставке воздушных сил США Бридлав, генералы США в отставке Уэсли Кларк и Бен Ходжес, экс-послы США в Украине Джон Хербст, Уильям Тейлор, Роман Попадюк и Стивен Пайфер, бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в РФ Александр Вершбоу.

В ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС Украины Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа, все они погибли. Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств уничтожения самолета, Назарову было вручено подозрение в служебной халатности, приведшей к гибели военнослужащих ВСУ во время их передислокации в Луганск. 27 марта 2017 года Назаров был признан виновным и приговорен к 7 годам тюрьмы. 14 декабря 2020 года Днепровский апелляционный суд оставил приговор без изменений.