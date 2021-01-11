Тимошенко призвала депутатов местных советов требовать от правительства снижения цены на газ

ВО "Батькивщина" разработала план разрешения кризиса, сложившегося в связи с повышением цен на газ и тепло в Украине, и призывает местные советы требовать от центральной власти его реализовать, заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко.

"Хватит экспериментов! Я призываю депутатов партии "Батькивщина" по всей стране, а также представителей других сил, которым небезразлично благосостояние украинских семей, созвать внеочередные сессии советов разных уровней и требовать от правительства принятия решения о направлении на нужды населения газа из наших подземных хранилищ по цене закупки. Это позволит мгновенно уменьшить тарифы втрое", - написала Тимошенко в соцсети Facebook.

Она также раскритиковала способность парламентского большинства подготовить план антикризисных мер в связи с повышением тарифов.

"Будем откровенны: кто реально верит, что люди, не способные просчитать последствия своих же постановлений, сумеют придумать какой-то антикризисный план? Они - настоящие мастера создавать проблемы, а вот решить хотя бы одну сегодняшнему Кабмину не удалось ни разу. В лучшем случае – будут просто тянуть время, в худшем - найдутся ловкачи и, воспользовавшись ситуацией, создадут очередную коррупционную схему", - подчеркнула Тимошенко.

Она призвала власть обеспечить украинцев газом по цене не выше, чем закупочная.

"Снизить цену на газ и коммунальные тарифы не только можно, но и нужно. К тому же немедленно", - настаивает она.