НАПК в 2020 году остановило финансирование двух партий и называет безосновательными заявления "Голоса" о "политическом давлении"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в 2020 году до устранения нарушений приостановило финансирование парламентских политических партий партии "Батькивщина" и "Голос" в связи с указанием недостоверных сведений в их отчетах, сообщает пресс-служба НАПК.

"Сегодня ВО "Батькивщина" уже подала уточняющий отчет, в котором устранило нарушения, вследствие чего НАПК возобновило государственное финансирование этой политической силы. НАПК установило, что партия "Голос" оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг - медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования и тому подобное", - отмечается в сообщении на сайте НАПК.

Кроме того, установлены нарушения и недостатки, которые не связаны с остановкой финансирования партии.

При этом заместитель главы НАПК Иван Пресняков подчеркнул, что упреки о якобы "политическом давлении" не имеют никаких оснований.

"НАПК четко указало, что нарушения были обнаружены в отчетах партий. НАПК надеется, что партия "Голос" в кратчайшие сроки предоставит уточняющий отчет, который может быть основанием для восстановления государственного финансирования", - отметил Пресняков.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что НАПК заинтересовано в том, чтобы партии вели добродетельную деятельность. По ео словам, для этого предоставлены специальные разъяснения, готовится запуск в промышленную эксплуатацию электронного реестра отчетов POLITDATA.

Раньше пресс-служба партии "Голос" обнародовала заявление лидера политсилы Киры Рудик, в котором политик расценила действия НАПК по приостановлению государственное финансирование для партии как давление, а также подчеркнула, что "Голос" рассматривает варианты обжалования этого решения

В марте 2020 года Верховная Рада приняла закон №553-IX, который определяет, что партии должны подавать отчеты не позднее, чем на 40-й день после окончания карантинных мероприятий в Украине.

В НАПК также отмечают, что в принятом Верховной Радой государственном бюджете на 2021 на финансирование партий предусмотрено 697 млн грн. Это составляет 63% от общей суммы средств, предусмотренных на финансирование деятельности НАПК.