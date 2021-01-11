Украина будет рассматривать вопрос восстановления водоснабжения в Крым исключительно в контексте его деоккупации - Кулеба

Украина будет рассматривать вопрос восстановления водоснабжения в Крым исключительно в контексте деоккупации полуострова, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россияне создают информационный шум, пытаясь обвинить всех, но на самом деле винить можно только самих себя. Это Россия довела Крым до ручки и создала там проблемы с водоснабжением. Украина будет рассматривать его восстановления исключительно в контексте деоккупации полуострова", - сказал Кулеба в интервью "Обозревателю", опубликованном в воскресенье.

Глава МИД Украины пояснил, что в соответствии с международным правом, всю ответственность за ситуацию на временно оккупированной территории несет государство-оккупант.

"Это общее правило. Украина не несет ответственности за проблемы с водоснабжением в АР Крым и городе Севастополь. Попытки России превратить это в украинскую проблему, обвинять нас в "геноциде", обращаться в ООН, абсолютно бесперспективны. Обращения России по этому вопросу в международные организации являются такими же успешными, как и обращение в Лигу наций. Как говорил Остап Бендер: "Я буду жаловаться в Лигу наций", - отметил он.

В то же время Кулеба указал, что, судя по опросам, реакции медиа, экспертов внешней политики – с инициативой о создании "Крымской платформы" Украина "попала просто в яблочко".

"Несмотря на позицию России, будто бы вопрос Крыма для них закрыт, их реакция на "Крымскую платформу" показала: Крым для России – открытая рана. Мы хорошо насыпали соли на нее, и я этим доволен. Крым – именно та тема, которая должна болеть России очень сильно", - подчеркнул он.

Также министр сказал, что не будет возражать, если Россия согласится принять участие в саммите "Крымской платформы".

"Пусть приезжают. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. В повестке дня переговоров будет только один вопрос – модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем. Приглашаю!" - отметил он.