Политика

14:03 11.01.2021

Меркель считает блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях проблематичной, у него тоже есть право на свободу слова - кабмин ФРГ

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Меркель считает блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях проблематичной, у него тоже есть право на свободу слова - кабмин ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель считает решение заблокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях проблематичным, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер считает проблематичным факт, что аккаунты президента заблокированы", - сказал Зайберт в понедельник в Берлине.

По его словам, "федеральное правительство убеждено, что операторы социальных сетей несут большую ответственность за то, чтобы политическая коммуникация не отравлялась ненавистью, ложью и насилием".

"Это правильно, что были сделаны замечания", - указал представитель кабмина. В то же время в Берлине считают, что Трамп имеет право на свободу слова в рамках действующего законодательства.

"Основное право на свободу мнения - это элементарное право, но оно должно быть в рамках закона", - добавил Зайберт.

После штурма Капитолия глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что доступ Трампа к собственным аккаунтам в одноименной соцсети и в Instagram останется заблокирован минимум до конца передачи власти следующей администрации - 20 января. Аккаунт Трампа в Twitter также заблокирован.

Теги: #трамп #соцсети #меркель
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