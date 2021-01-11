Политика

11:52 11.01.2021

Партия власти одержала победу на парламентских выборах в Казахстане с 71,09% голосов - ЦИК

1 мин читать
Партия власти одержала победу на парламентских выборах в Казахстане с 71,09% голосов - ЦИК

 Казахстанская партия власти "Нур Отан" ("Свет Отечества") во главе с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым побеждает на парламентских выборах, прошедших 10 января, набрав 71,09%, сообщила в понедельник секретарь ЦИК республики Сабила Мустафина.

"Партия "Нур Отан" набрала 71,09% голосов избирателей", - объявила Мустафина.

На втором месте по количеству голосов избирателей оказалась демократическая партия "Ак жол" с 10,95% голосов. Следом за ней идет "Народная партия Казахстана" (бывшая Коммунистическая партия Казахстана) с 9,1% голосов.

Остальные партии, которые участвовали в выборах, не смогли преодолеть 7%-й барьер для прохождения в мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана.

По предварительным данным ЦИК, явка на выборах составила 63,3%.

Теги: #выборы #казахстан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:15 11.01.2021
Президент Армении призвал к проведению досрочных выборов для выхода из политического кризиса

Президент Армении призвал к проведению досрочных выборов для выхода из политического кризиса

22:48 10.01.2021
Партия власти на выборах в Казахстане получает почти 74% голосов - экзитпол

Партия власти на выборах в Казахстане получает почти 74% голосов - экзитпол

17:18 10.01.2021
Жапаров лидирует на президентских выборах в Киргизии после обработки 90% бюллетеней

Жапаров лидирует на президентских выборах в Киргизии после обработки 90% бюллетеней

17:04 10.01.2021
81,3% граждан проголосовали за президентскую форму правления на референдуме в Киргизии

81,3% граждан проголосовали за президентскую форму правления на референдуме в Киргизии

15:32 10.01.2021
Полиция Казахстана несколько часов блокирует группу демонстрантов в Алматы

Полиция Казахстана несколько часов блокирует группу демонстрантов в Алматы

11:08 06.01.2021
На выборах в Сенат в штате Джорджия один кандидат-демократ уже победил, второй лидирует после подсчета 98% голосов - NYT

На выборах в Сенат в штате Джорджия один кандидат-демократ уже победил, второй лидирует после подсчета 98% голосов - NYT

05:08 06.01.2021
Республиканцы обогнали демократов на выборах в сенат США в штате Джорджия

Республиканцы обогнали демократов на выборах в сенат США в штате Джорджия

04:05 06.01.2021
Пенс заявил Трампу, что не может поменять результаты выборов – СМИ

Пенс заявил Трампу, что не может поменять результаты выборов – СМИ

19:39 05.01.2021
ЦИК просит Донецкую и Луганскую обладминистрации сообщить о возможности проведения первых местных выборов 28 марта на отдельных территориях областей

ЦИК просит Донецкую и Луганскую обладминистрации сообщить о возможности проведения первых местных выборов 28 марта на отдельных территориях областей

16:18 05.01.2021
Верховный суд поставил точку в истории "вмешательства" Украины в выборы президента США – Лещенко

Верховный суд поставил точку в истории "вмешательства" Украины в выборы президента США – Лещенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Группа послов стран G7 продолжит поддержку Украины в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие

Добкин: необходимо расследовать, что действительно происходило после госпитализации Кернеса в "Шарите"

Зеленский осудил нападение на Капитолиий

Порошенко поздравил Байдена с утверждением его победы в Конгрессе и поблагодарил республиканскую администрацию США

Меркель разозлилась из-за штурма Капитолия в Вашингтоне

ПОСЛЕДНЕЕ

Группа послов стран G7 продолжит поддержку Украины в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие

Байден подверг критике существующую систему распространения вакцины против COVID-19

Лидер грузинской партии власти Иванишвили решил уйти из политики

Демократы в Конгрессе готовы в понедельник представить статью для импичмента Трампа

Госдеп США обвинил Иран в покрывании виновных в катастрофе самолета МАУ в Тегеране

Президент Эстонии встретится с лидерами парламентских партий для преодоления кризиса между коалицией и оппозицией

Добкин: необходимо расследовать, что действительно происходило после госпитализации Кернеса в "Шарите"

Зеленский осудил нападение на Капитолиий

Порошенко поздравил Байдена с утверждением его победы в Конгрессе и поблагодарил республиканскую администрацию США

Меркель разозлилась из-за штурма Капитолия в Вашингтоне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА