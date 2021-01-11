Партия власти одержала победу на парламентских выборах в Казахстане с 71,09% голосов - ЦИК

Казахстанская партия власти "Нур Отан" ("Свет Отечества") во главе с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым побеждает на парламентских выборах, прошедших 10 января, набрав 71,09%, сообщила в понедельник секретарь ЦИК республики Сабила Мустафина.

"Партия "Нур Отан" набрала 71,09% голосов избирателей", - объявила Мустафина.

На втором месте по количеству голосов избирателей оказалась демократическая партия "Ак жол" с 10,95% голосов. Следом за ней идет "Народная партия Казахстана" (бывшая Коммунистическая партия Казахстана) с 9,1% голосов.

Остальные партии, которые участвовали в выборах, не смогли преодолеть 7%-й барьер для прохождения в мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана.

По предварительным данным ЦИК, явка на выборах составила 63,3%.