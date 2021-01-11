Политика

11:20 11.01.2021

Группа послов стран G7 продолжит поддержку Украины в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие

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Группа послов стран G7 продолжит поддержку Украины в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие

Группа послов стран "Большой семерки" (G7) заявила, что продолжит поддержку Украины в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие на благо всех украинцев.

"Что будет делать G7 под председательством Великобритании? Как мы это делали с 2015 г., мы продолжим работать с украинской властью, экспертами и гражданским обществом для поддержки Украины в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие на благо всех украинцев. Это предполагает улучшение инвестиционного климата, обеспечение равных возможностей развития, устранение коррупции и укрепление верховенства права и прозрачности", - говорится в сообщении группы послов стран G7 в Украине в Twitter в понедельник.

Полный список приоритетов группы послов стран G7 по поддержке Украины пообещали объявить позже в этом месяце.

Как сообщалось, Великобритания в 2021 году возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины.

 

Теги: #g7 #украина
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