Трамп уверен, что его не будут смещать с поста при помощи 25-й поправки – СМИ

Президент США Дональд Трамп не считает, что члены его кабинета или вице-президент Майк Пенс попытаются сместить его с поста при помощи 25-й поправки к Конституции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные лица.

"Трамп уверен, что вице-президент Майк Пенс и члены его кабинета не попытаются сместить его в соответствии с 25-й поправкой", - сообщает агентство со ссылкой на источники.

По словам одного из источников агентства, Пенс отвергает эту идею как невыполнимую. По словам другого источника, Пенс возможность применения 25-й поправки даже не обсуждал. Агентство отмечает, что Пенс и Трамп не разговаривали лично со среды.

Речь идет о поправке, которая допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

Кроме того, Трамп и его союзники, сообщает агентство, считают, что демократы "перегибают палку" с тем, чтобы попробовать добиться импичмента до инаугурации Джо Байдена на посту президента 20 января.

Последние дни на посту президента Трамп попытается провести активно, отмечает агентство. В частности, он отправится в Техас, на границе которого строится стена с Мексикой, один из самых ярких проектов Трампа на посту президента.

Кроме того, Трамп, вероятно, говорит еще один раунд помилования осужденных. Не исключается, что какие-либо действия будут предприняты администрацией в адрес крупных технологических компаний, однако какие именно агентство не уточняет. Трамп подготовил несколько указов, касающихся деятельности компаний, но пока не ясно, какие из них будут изданы.

По словам источников, Трамп и его союзники считают, что цензура со стороны соцсетей в его адрес и движение за импичмент может оказать эффект бумеранга для демократов. Другой источник агентства назвал ситуацией "последней охотой на ведьм" со стороны демократов, а отстранение Трампа от должности преждевременно сделает его "мучеником" в глазах его сторонников.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

Ожидается, что демократы в Палате представителей могут успеть объявить импичмент, воспользовавшись ускоренной процедурой. Однако Сенат США, в котором большинство у республиканцев, либо отклонит предложение об импичменте, либо просто затянет рассмотрение этого вопроса до прихода ко власти следующего президента.