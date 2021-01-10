Политика

17:18 10.01.2021

Жапаров лидирует на президентских выборах в Киргизии после обработки 90% бюллетеней

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Жапаров лидирует на президентских выборах в Киргизии после обработки 90% бюллетеней

Садыр Жапаров лидирует на досрочных выборах президента Киргизии с 79,3% голосов избирателей, сообщил сайт ЦИК республики.

Жапаров набрал 79,3% голосов, вторым идет оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,58%, третьим с 2,28% - Бабыржан Тольбаев.

Обработаны более 90,5% бюллетеней с участков, число проголосовавших - 1 млн 282 тыс. человек.

Избирательные участки в Киргизии открылись в 08:00 по местному времени и закрылись в 20:00. В день голосования функционировали 2 тыс. 474 участка, из них 48 в 28 странах мира. В окончательные списки избирателей вошли 3 млн 563 тыс. 574 человека. За рубежом смогут проголосовать 49 тыс. 479 граждан Киргизии.

На пост президента Киргизии претендуют 17 кандидатов. Среди них Жапаров, пришедший к власти в стране после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Кроме того, на пост главы государства претендуют экс-глава комитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев, лидер оппозиционной политической партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) Адахан Мадумаров, руководитель оппозиционной партии "Реформа" Клара Сооронкулова, бывший спикер парламента Канат Исаев, бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов, оппозиционный депутат парламента страны Каныбек Иманалиев.

Одновременно с досрочными выборами президента Киргизии проходил референдум по вопросу о форме правления в стране.

 

Теги: #президент #киргизия #выборы
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