Политика

17:04 10.01.2021

81,3% граждан проголосовали за президентскую форму правления на референдуме в Киргизии

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81,3% граждан проголосовали за президентскую форму правления на референдуме в Киргизии

Более 80% избирателей Киргизии проголосовали за президентскую форму правления на референдуме, сообщил в воскресенье вечером сайт ЦИК.

По предварительным данным, более 81,3% или 870 тыс. избирателей проголосовали за президентскую форму правления, обработаны 73,1% бюллетеней. За парламентскую республику проголосовали 10,6% или 113 тыс. избирателей, против всех - 4,38% (более 46 тыс. голосов).

Избирательные участки в Киргизии открылись в 08:00 по местному времени и закрылись в 20:00. В день голосования функционировали 2 тыс. 474 участка, из них 48 в 28 странах мира. В окончательные списки избирателей вошли 3 млн 563 тыс. 574 человека. За рубежом могли проголосовать 49 тыс. 479 граждан Киргизии.

На пост президента Киргизии претендуют 17 кандидатов. По последним данным, кандидат Садыр Жапаров лидирует с 79% голосов избирателей, сообщает сайт ЦИК республики.

Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,47% голосов, третьим с 2% голосов идет Бабыржан Тольбаев.

Жапаров пришел к власти в стране после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

 

Теги: #референдум #киргизия #выборы
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