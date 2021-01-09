Госдеп США обвинил Иран в покрывании виновных в катастрофе самолета МАУ в Тегеране

В государственном департаменте США сообщили, что до сих пор не наказаны иранские военные, виноватые в том, что выпустили ракеты по самолету рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", сообщила пресс-служба Госдепа.

"Собственное расследование Ирана показало, что Корпус стражей Исламской революции (IRGC) сбил самолет двумя ракетами "земля-воздух". Однако через год члены IRGC до сих пор не понесли ответственности за гибель 176 невинных гражданских пассажиров и экипажа на борту. Зато в течение всего этого длительного расследования режим продолжал защищать тех, кто несет ответственность за это в IRGC", - говорится в сообщении.

Отмечается, что США с нетерпением ждут дня, когда иранские власти "оценят жизни иранского народа с тем же рвением, с которым они сейчас прикрывают преступления своих чиновников".

Кроме того, в Госдепе призвали к справедливому расследованию катастрофы и добавили, что американский народ чтит память пассажиров и экипажа рейса "МАУ" №PS752, жизнь которых оборвалась в результате трагедии.

Как сообщалось, в пятницу, 8 января, в годовщину катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752, сбитого иранскими силами ПВО неподалеку от Тегерана, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пассажирский самолет был сбит умышленно, все виновные в преступлении будут привлечены к ответственности, а родственники погибших – получат компенсации.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

5 января Украина получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737-800.