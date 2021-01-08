Добкин: необходимо расследовать, что действительно происходило после госпитализации Кернеса в "Шарите"

Народный депутат предыдущих созывов, бывший городской голова Харькова и экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин сомневается, что внеочередные выборы мэра города будут назначены на март 2021 года.

"По моей информации есть определенный договорняк между Офисом президента, командой (главы МВД Украины Арсена - ИФ) Авакова и (уже можно говорить в прошедшем времени) бывшей командой Геннадия Кернеса, которая полностью легла под Арсена Борисовича Авакова... Этот договорняк, междусобойчик мотивирован тем, что им надо больше времени для раскрутки своего кандидата... Не думаю, что им это (более позднее проведение внеочередных выборов - ИФ) поможет", - сказал Добкин в программе Vласть vs Vлащенко.

Он сообщил, что минувшей осенью снял свою кандидатуру с мэрских выборов после разговора с женой Геннадия Кернеса Оксаной Гайсинской, которая заверила, что муж идет на поправку и сможет участвовать в избирательной кампании.

Добкин еще раз подтвердил, что намерен участвовать во внеочередных выборах городского головы Харькова.

Он заявил, что сейчас в городе нет легитимной власти, и выступил за проведение расследования, которое бы установило, действительно ли Кернес после госпитализации в "Шарите" направлял документы в горизбирком и мэрию, используя свою электронную подпись.

"Я сторонник того, чтобы без потрясений, без, как говорится, больших складометров дров, которые успеют наломать, спокойно избрать легитимную власть, потому что ее нет. Я не верю в письма Кернеса с электронной подписью. Я вообще считаю, что эту тему нужно будет со временем расследовать, харьковчане должны узнать правду, как все было", - сказал Добкин.

"Здесь, по большому счету, речь может идти о серьезном уголовном преступлении, которое может подпадать под статью "попытка захвата власти"... Это может иметь место, потому что очень много таких совпадений, которые наводят на мысль, что все делалось по быстро написанному сценарию", - добавил он.

Как пример одного из таких совпадений, Добкин назвал проведение 9 декабря внеочередной сессии горсовета предыдущего созыва, на которой были внесены изменения в регламент, позволяющие провести без мэра первую сессию горсовета нового созыва, избрать его секретаря и заместителей городского головы. Добкин подчеркнул, что эти изменения были подготовлены и приняты, хотя должностные лица мэрии продолжали говорить, что Кернес идет на поправку и скоро вернется в Харьков.