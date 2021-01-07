Политика

12:52 07.01.2021

Порошенко поздравил Байдена с утверждением его победы в Конгрессе и поблагодарил республиканскую администрацию США

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Порошенко поздравил Байдена с утверждением его победы в Конгрессе и поблагодарил республиканскую администрацию США

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил избранного президента США Джо Байдена с утверждением избрания на уровне Конгресса.

"Кажется, ни у кого среди настоящих друзей США не было сомнений именно в таком исходе. Всегда вспоминаю его слова, еще в должности вице-президента США о том, что в случае необходимости он всегда открыт для Украины", - цитирует поздравление Порошенко пресс-служба "Евросолидарности".

Он пожелал успехов демократической администрации Белого дома "на непростом пути противодействия многочисленным вызовам современности, которых только больше".

Кроме того политик поблагодарил и республиканскую администрацию США.

"Слова своей глубокой благодарности адресую и республиканской администрации США, в сотрудничестве с которой мы продолжали наращивать нашу стойкость. В Украине искренне ценят стратегическое партнерство и союзничество Соединенных Штатов Америки на основе твердой двухпартийной поддержки Украины. Избирательные соревнования позади, впереди укрепление трансатлантического единства и солидарности!", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #порошенко #евросолидарность #байден
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