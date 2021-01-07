Мировые лидеры ошеломлены событиями в Вашингтоне

Ряд мировых политиков заявили, что ошеломлены тем, что сторонники президента США Дональда Трампа пошли на штурм здания Капитолия, сообщают СМИ.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был "опечален" событиями в Капитолии США, заявил его пресс-секретарь.

"В таких обстоятельствах важно, чтобы политические лидеры внушали своим последователям необходимость воздерживаться от насилия, а также уважать демократические процессы и верховенство закона", - говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Огорчен новостями о беспорядках и насилии в Вашингтоне", написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем твиттере.

Он отметил, что "упорядоченная и мирная передача власти должна продолжаться, нельзя допустить, чтобы демократический процесс был подорван незаконными протестами".

Генеральный секретарь японского кабинета министров заявил, что в Токио надеются, что "демократия в Соединенных Штатах преодолеет эту сложную ситуацию, восстановит спокойствие и гармонию, а также мирную и демократическую передачу власти".

"С момента обретения независимости Америка, наш великий и верный друг, была маяком демократии и выступала за ценности свободы, справедливости и независимости", - написал в твиттере министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

Президент Франции Эммануэль Макрон в видеообращении в твиттере подчеркнул: "То, что произошло сегодня в Вашингтоне, определенно не американское. Мы верим в силу наших демократий. Мы верим в силу американской демократии".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем твиттере назвал события в Конгрессе США "позором", заявив, что Соединенные Штаты выступают за демократию во всем мире и что сейчас" жизненно важно", чтобы произошла мирная и упорядоченная передача власти.

Министр иностранных дел Германии Хайко в своем твиттере Маас заявил, что насилие было вызвано подстрекательской риторикой. "Трамп и его сторонники должны наконец принять решение американских избирателей и перестать топтать демократию", - подчеркнул он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал насильственные протесты в Вашингтоне "шокирующими сценами" и заявил, что результаты демократических выборов в США должны быть признаны.

"Я с беспокойством слежу за новостями, которые поступают с Капитолийского холма в Вашингтоне. Я верю в силу американской демократии. Новое президентство Джо Байдена преодолеет это время напряженности, объединив американский народ", - написал в твиттере премьер-министр Испании Педро Санчес.

С призывами уважать демократические ценности и обеспечить мирную передачу власти выступили также министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, главы правительств Чехии, Канады Швеции, Норвегии, Финляндии, Австралии, Новой Зеландии.

Как сообщалось, во время протестных акций в попытке добиться пересмотра итогов президентских выборов сторонники Трампа, смяв кордоны полиции, ворвались в здание Капитолия, где проходило объединенное заседание обеих палат американского Конгресса, сертифицирующее результаты голосования Коллегии выборщиков, отдавшей победу Джо Байдену.

Служба безопасности эвакуировала конгрессменов на военную базу, с которой они вернулись в здание Капитолия после наведения порядка.

В настоящее время работа Конгресса продолжается.