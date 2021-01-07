Политика

02:16 07.01.2021

Facebook удалил видео Трампа с призывом мирно идти домой с демонстрации у Капитолия

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Facebook удалил видео Трампа с призывом мирно идти домой с демонстрации у Капитолия

Компания Facebook удалила видеозапись, в которой президент США Дональд Трамп призывает своих сторонников уйти с территории Капитолия, где проходят акции протеста.

"Мы удалили ее, потому что в целом мы считаем, что она как раз способствует, а не уменьшает риск продолжающегося насилия", - говорится в заявлении вице-президента Гая Розена.

Позднее и Twitter удалил запись Трампа, в которой он заявил, что беспорядки, произошедшие на акции протеста в Вашингтоне, спровоцированы "кражей" у республиканцев победы на президентских выборах.

"Такие события происходят, когда убедительную священную победу столь бесцеремонно отбирают у великих патриотов. С ними так долго плохо и несправедливо обращались", - написал он в твиттере.

В то же время Трамп вновь призвал демонстрантов в Вашингтоне разойтись по домам и запомнить этот день навсегда.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников, вышедших на акцию протеста в Вашингтоне, мирно разойтись по домам.

"Нам нужен мир, поэтому - идите домой. Мы вас любим, вы - особенные", - сказал он в видеозаписи, размещенной в твиттере.

"Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой с миром", - добавил Трамп.

Противники Трампа раскритиковали его обращение за то, что он заявлял в нем о симпатии к демонстрантам.

Теги: #сша #трамп #facebook #видео
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