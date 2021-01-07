Президент Польши Анджей Дуда (Andrzej Duda) заявил, что верит в силу американской демократии, но подчеркнул, что события в Вашингтоне являются внутренним делом страны.

"События в Вашингтоне - внутреннее дело Соединенных Штатов, которые являются демократическим и управляемым государством. Власть зависит от воли избирателей, а безопасность государства и его граждан контролируется службами, назначенными для этой цели. Польша верит в силу американской демократии", - написал Дуда в своем твиттере.