В мире начали осуждать протесты в США, а американские власти задействовали Нацгвардию для восстановления порядка

Политики и мировые лидеры в мире выступают с осуждением протестной акции в Вашингтоне, а власти США задействовали Национальную гвардию для восстановления порядка.

В частности, глава МИД ФРГ Хейко Маас заявил в твиттере, что "Трамп и его сторонники должны наконец принять решение американских избирателей и перестать топтать демократию".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о недопустимости беспорядков, устроенных сторонниками президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

"Шокирующие сцены в Вашингтоне. Результаты этих демократических выборов следует уважать", - написал глава Североатлантического альянса в твиттере вечером в среду.

В турецком внешнеполитическом ведомстве также обеспокоены событиями в США.

"Анкара призывает все стороны в США к сдержанности и здравому смыслу. Уверены, что Соединенные Штаты преодолеют этот внутриполитический кризис", - отмечается в заявлении МИД Турции.

Тем временем бойцы Национальной гвардии США прибудут в Вашингтон для участия в восстановлении порядка, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

Такие решение власти приняли после того, как группа демонстрантов, поддерживающих президента США Дональда Трампа, прорвалась в здание Конгресса и сорвала там процесс сертификации итогов президентских выборов.

По сообщению Associated Press, губернатор штата Вирджиния уже объявил, что направит в столичный округ Колумбия 200 бойцов Национальной гвардии.

В настоящее время демонстранты продолжают акцию у входа в здание Конгресса. Часть из них предположительно еще находится в самом здании.