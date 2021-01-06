Демократы могут завоевать большинство в Сенате только благодаря фальсификациям - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия действительно может обеспечить себе большинство в Сенате, но только благодаря фальсификации результатов выборов в Джорджии.

"Эти мошенники лишь играют с сенатором Дэвидом Пердью и его голосами. Они просто решили пока не объявлять (о победе его соперника-демократа - ИФ). У них наготове столько бюллетеней, сколько потребуется. Все сфальсифицировано", - написал Трамп в Твиттере.

В Джорджии 5 января прошли выборы в Сенат США. Республиканцам достаточно отстоять одно из двух находящихся на кону мест, чтобы удержать большинство. Однако, по предварительным данным, оба они проигрывают. Республиканец Пердью при этом очень незначительно отстает от своего соперника из Демократической партии.

Ранее в среду лидер сенатского меньшинства Чак Шумер выразил уверенность, что его Демократическая партия по итогам выборов в Джорджии получила большинство в Сенате.

"Впервые за шесть лет демократы будут иметь большинство в Сенате, и это будет очень хорошо для американского народа", - цитирует The Hill заявление Шумера.

Выборы в Джорджии принципиально важны, так как именно на них определится, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. Если им не удастся это сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах Конгресса. Кроме того, 20 января, как ожидается, вступит в должность президент-демократ Джо Байден. При такой расстановке сил демократы смогут беспрепятственно продвигать многие свои инициативы, против которых выступают республиканцы.