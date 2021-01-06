На выборах в Сенат в штате Джорджия один кандидат-демократ уже победил, второй лидирует после подсчета 98% голосов - NYT

На выборах в Сенат в Джорджии уже победил кандидат от Демократической партии Рафаэль Уорнок, получив 50,6% голосов (2223649), свидетельствуют данные The New York Times.

Республиканка Келли Леффлер набрала 49,4% голосов (2173804).

Также после подсчета 98% голосов второй кандидат от демократов Джон Оссофф лидирует с 50,15% голосов (2205082), а республиканец Дэвид Пердью набирает 49,85% голосов избирателей (2192276).

Как сообщалось, в американском штате Джорджия во вторник прошел второй тур выборов сенаторов в Сенат США. Эти выборы принципиально важны, так как именно на них определится, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. Если им не удастся это сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах американского парламента.