Политика

11:08 06.01.2021

На выборах в Сенат в штате Джорджия один кандидат-демократ уже победил, второй лидирует после подсчета 98% голосов - NYT

1 мин читать
На выборах в Сенат в штате Джорджия один кандидат-демократ уже победил, второй лидирует после подсчета 98% голосов - NYT

На выборах в Сенат в Джорджии уже победил кандидат от Демократической партии Рафаэль Уорнок, получив 50,6% голосов (2223649), свидетельствуют данные The New York Times.

Республиканка Келли Леффлер набрала 49,4% голосов (2173804).

Также после подсчета 98% голосов второй кандидат от демократов Джон Оссофф лидирует с 50,15% голосов (2205082), а республиканец Дэвид Пердью набирает 49,85% голосов избирателей (2192276).

Как сообщалось, в американском штате Джорджия во вторник прошел второй тур выборов сенаторов в Сенат США. Эти выборы принципиально важны, так как именно на них определится, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. Если им не удастся это сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах американского парламента.

Теги: #сша #сенат #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:41 06.01.2021
В США поздравили ПЦУ с годовщиной получения Томоса

В США поздравили ПЦУ с годовщиной получения Томоса

08:31 06.01.2021
Церемония "Грэмми" перенесена на 14 марта из-за COVID-19

Церемония "Грэмми" перенесена на 14 марта из-за COVID-19

06:58 06.01.2021
Трамп заявил, что не слышал от Пенса слов о невозможности изменить итоги выборов

Трамп заявил, что не слышал от Пенса слов о невозможности изменить итоги выборов

05:08 06.01.2021
Республиканцы обогнали демократов на выборах в сенат США в штате Джорджия

Республиканцы обогнали демократов на выборах в сенат США в штате Джорджия

04:05 06.01.2021
Пенс заявил Трампу, что не может поменять результаты выборов – СМИ

Пенс заявил Трампу, что не может поменять результаты выборов – СМИ

02:02 06.01.2021
Трамп заявляет о прибытии многочисленных сторонников в Вашингтон на акцию в его поддержку

Трамп заявляет о прибытии многочисленных сторонников в Вашингтон на акцию в его поддержку

00:18 06.01.2021
Конгресс США соберется для утверждения победы Байдена на выборах 2020 года

Конгресс США соберется для утверждения победы Байдена на выборах 2020 года

19:39 05.01.2021
ЦИК просит Донецкую и Луганскую обладминистрации сообщить о возможности проведения первых местных выборов 28 марта на отдельных территориях областей

ЦИК просит Донецкую и Луганскую обладминистрации сообщить о возможности проведения первых местных выборов 28 марта на отдельных территориях областей

16:18 05.01.2021
Верховный суд поставил точку в истории "вмешательства" Украины в выборы президента США – Лещенко

Верховный суд поставил точку в истории "вмешательства" Украины в выборы президента США – Лещенко

07:04 05.01.2021
США на постоянной основе разместили в Румынии разведывательно-ударные беспилотники

США на постоянной основе разместили в Румынии разведывательно-ударные беспилотники

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК просит Донецкую и Луганскую обладминистрации сообщить о возможности проведения первых местных выборов 28 марта на отдельных территориях областей

"Голос" требует отмены запрета на продажу непродовольственных товаров во время карантина в январе

Порошенко заявил о несоответствии статистики по Covid-19 реальной ситуации из-за уменьшения тестирований

Великобритания возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины

Депутаты предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях - законопроект

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп запретил указом использование в США 8 китайских приложений, включая Alipay и WeChatPay

НАТО продолжит расширять сотрудничество с Молдовой - Столтенберг

Украина продолжает требовать от Боснии и Герцеговины вернуть луганскую икону

Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности

Председательствующая в ЕС Португалия еще не знает, состоится ли в этом году саммит Восточного партнерства

Кабмин назначил Льозина замминистра культуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Британские власти надеются в начале марта ослабить локдаун

Санду надеется обсудить с Зеленским безопасность в регионе и евроинтеграционные реформы

Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана

Порошенко призывает проукраинские оппозиционные силы к объединению

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА