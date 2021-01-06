Украина продолжает требовать от Боснии и Герцеговины вернуть луганскую икону

Украина продолжает требовать от Боснии и Герцеговины вернуть украинскую икону, подаренную ранее председательствующим президиума страны, представителем Республики Сербской Милорадом Додиком министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей. Украина продолжает требовать возвращения иконы", - написал Кулеба в Twitter в среду.

Как сообщалось, в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину ему подарили 300-летнюю украинскую икону, ранее хранившуюся в Луганске. По данным СМИ, украинская икона вернулась в Боснию и Герцеговину для прохождения экспертизы.