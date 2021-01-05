Политика

19:39 05.01.2021

ЦИК просит Донецкую и Луганскую обладминистрации сообщить о возможности проведения первых местных выборов 28 марта на отдельных территориях областей

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ЦИК просит Донецкую и Луганскую обладминистрации сообщить о возможности проведения первых местных выборов 28 марта на отдельных территориях областей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась во вторник к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям (ОГА-ОВГА) относительно предоставления не позднее 12:00 15 января выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах этих областей.

Как сообщает управление коммуникации Секретариата ЦИК, в перечень таких громад входят десять сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

В ЦИК напомнили, что 8 августа 2020 года на основании соответствующих выводов Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА установили невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни. Вследствие этого первые местные выборы 25 октября 2020 года в указанных территориальных общинах не было проведено, а избирательные права граждан не реализованы.

В связи с этим ЦИК отметила, что в случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 года Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта не позднее 17 января 2021 года.

"В то же время законами Украины Комиссия не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечения возможности гражданам Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует потребность в получении информации о ситуации безопасности на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями. Поэтому с целью обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан Украины Комиссия приняла соответствующее обращение к Донецкой и Луганской ОГА-ОВЦА", - говорится в сообщении.

В ноябре глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для ТКГ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов не позднее 31 марта 2021 года. Выборы должны быть проведены в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ – Копенгагенского документа 1990 года.

Теги: #цик #донбасс #выборы
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