Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности

Лидеры арабских стран Персидского залива на саммите в Саудовской Аравии подписали декларацию о солидарности и стабильности, сообщил саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман во вторник.

"Сегодня нам очень нужно объединить усилия для решения региональных вопросов и для борьбы против возникающих проблем, в особенности тех, которые исходят от иранской ядерной программы и программы по разработке баллистических ракет", - приводит его комментарий Al Jazeera.

Также серьезным вызовом для Персидского залива принц назвал "иранские планы по саботажу и уничтожению".

Ранее во вторник эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани прибыл на саммит в Саудовскую Аравию, на котором, как ожидается, договорится о нормализации отношений с рядом арабских стран.

Катарского лидера у трапа самолета приветствовал Мухаммед бен Сальман, они обнялись.

В понедельник стало известно, что власти Саудовской Аравии согласились открыть для Катара сухопутные и морские границы, а также воздушное пространство.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в 2017 году обвинили Катар в поддержке террористов и в чрезмерном сближении с Ираном. В итоге эти четыре страны прервали дипломатические и экономические связи с Кувейтом и закрыли границы с ним.

Власти Катара неоднократно отвергали подобные обвинения, называя их беспочвенными.