Кабмин назначил Льозина замминистра культуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Кабинет министров Украины назначил Артема Льозина заместителем министра культуры и информационной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства во вторник.

"На сегодняшнем внеочередном заседании члены Кабмина проголосовали за назначение Льозина Артема Сергеевича заместителем министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - написал Мокан на своей странице в Facebook.

Кроме того, Давид Макарьян уволен с должности замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в связи с переходом на другую работу.