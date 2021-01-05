Политика

16:15 05.01.2021

Кабмин назначил Льозина замминистра культуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

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Кабмин назначил Льозина замминистра культуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Кабинет министров Украины назначил Артема Льозина заместителем министра культуры и информационной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства во вторник.

"На сегодняшнем внеочередном заседании члены Кабмина проголосовали за назначение Льозина Артема Сергеевича заместителем министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - написал Мокан на своей странице в Facebook.

Кроме того, Давид Макарьян уволен с должности замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в связи с переходом на другую работу.

Теги: #кадры #кабмин
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